Українська влада піклується про кожного громадянина та робить все, щоб зупинити російську агресію. Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу на 24-й день війни з Росією.

– Ми – українці, а людина для нас – неоціненна. Україна завжди шукала мирне рішення. Тим паче ми зацікавлені у мирі зараз, – наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що правоохоронні органи рахують кожного вбитого жителя України, тому що для уряду має значення кожна постраждала родина та кожен зруйнований будинок.

Президент України Володимир Зеленський призупинив діяльність ОПЗЖ та низки інших партій. Рішення ухвалила Рада національної безпеки і оборони.