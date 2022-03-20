Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении деятельности ряда пророссийских партий.

Решение принял Совет безопасности и обороны Украины. Среди них:

Оппозиционная платформа – за жизнь;

Партия Шария;

Наши;

Оппозиционный блок;

Левая оппозиция;

Союз левых сил;

Держава;

Прогрессивная социалистическая партия Украины;

Социалистическая партия Украины;

Социалисты;

Блок Владимир Сальдо.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий во время военного положения.

— Военное время очень хорошо показывает ничтожность тех, кто пытается поставить собственные амбиции выше интересов государства. Кто-то прячется в тылу, но делает вид, что заботится об обороне. Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет удачной, но получит жесткий ответ, — заявил Зеленский.

Война России против Украины длится 25-й день. Зеленский подчеркнул, что правоохранительные органы считают каждого убитого жителя Украины, потому что для правительства имеет значение каждая пострадавшая семья и каждый разрушенный дом.