Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении деятельности ряда пророссийских партий.
Решение принял Совет безопасности и обороны Украины. Среди них:
- Оппозиционная платформа – за жизнь;
- Партия Шария;
- Наши;
- Оппозиционный блок;
- Левая оппозиция;
- Союз левых сил;
- Держава;
- Прогрессивная социалистическая партия Украины;
- Социалистическая партия Украины;
- Социалисты;
- Блок Владимир Сальдо.
Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий во время военного положения.
— Военное время очень хорошо показывает ничтожность тех, кто пытается поставить собственные амбиции выше интересов государства. Кто-то прячется в тылу, но делает вид, что заботится об обороне. Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет удачной, но получит жесткий ответ, — заявил Зеленский.
Война России против Украины длится 25-й день. Зеленский подчеркнул, что правоохранительные органы считают каждого убитого жителя Украины, потому что для правительства имеет значение каждая пострадавшая семья и каждый разрушенный дом.