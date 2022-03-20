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Факты / Украина / Политика

ОПЗЖ и партия Шария: в Украине приостановили деятельность некоторых пророссийских партий

Юля Захарченко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении деятельности ряда пророссийских партий.

Решение принял Совет безопасности и обороны Украины. Среди них:

  • Оппозиционная платформа – за жизнь;
  • Партия Шария;
  • Наши;
  • Оппозиционный блок;
  • Левая оппозиция;
  • Союз левых сил;
  • Держава;
  • Прогрессивная социалистическая партия Украины;
  • Социалистическая партия Украины;
  • Социалисты;
  • Блок Владимир Сальдо.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий во время военного положения.

— Военное время очень хорошо показывает ничтожность тех, кто пытается поставить собственные амбиции выше интересов государства. Кто-то прячется в тылу, но делает вид, что заботится об обороне. Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет удачной, но получит жесткий ответ, — заявил Зеленский.

Война России против Украины длится 25-й день. Зеленский подчеркнул, что правоохранительные органы считают каждого убитого жителя Украины, потому что для правительства имеет значение каждая пострадавшая семья и каждый разрушенный дом.

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Фото: Офис президента

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