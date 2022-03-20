Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що ракетних ударів із боку Росії по українських містах практично немає.

– Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, бо і російська, і українська сторони не мають сил для реального перелому ситуації на тому чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви та завдають одне одному удари. Але ми завдаємо ударів краще, – сказав Арестович.

Він зазначив, що наразі РФ практично не веде ракетних ударів по українських містах, оскільки менше діє російська авіація.

– Повітряні сили України навіть опублікували звіт, згідно з яким вони знищили лише три вертольоти за добу, а їм хотілося б більше… Потрібно розуміти, що російське керівництво обрало шлях роздавити нас силою та збільшити кількість своїх убитих військовослужбовців, кількість яких президент порівняв із заповненим стадіоном, ще на 10-20 тис. осіб, – наголосив Арестович.

Радник керівника Офісу президента України також повідомив, що у ФСБ розпочалася фаза репресій щодо своїх силовиків.

– ФСБ почала шукати винних, зокрема у Росгвардії, сотні піддаються перевіркам, їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, у слабкості характеру та боягузтві. Під удар потрапляють навіть генерали та найвище керівництво Збройних сил РФ. Один із представників інформаційно-психологічних служб РФ був звинувачений в тому, що погано організовує Херсонську народну республіку, – зазначив Арестович.

Також він наголосив, що моральний дух російської армії буде ще нижчим.

Раніше Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ знищили російського генерала та кілька тилових колон окупантів.