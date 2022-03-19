Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что за сутки существенных изменений в характере боевых действий или продвижении врага не произошло. Также ВСУ и силы обороны держат занятые рубежи.

Об этом Арестович рассказал во время брифинга.

По его словам, идут тактические бои местного значения. Основные направления, где сосредоточены силы российского врага, это: Изюм, Волноваха, Мариуполь, Херсон, Николаев.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили несколько тыловых колонн оккупантов в Сумской и Николаевской области. По предварительным данным, уничтожили командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ.

— Эта армия, кстати, отвечала за создание 1-го и 2-го АК, которые в свою очередь отвечали за создание так называемой милиции террористических “ЛНР” и “ДНР”, и несла основную ответственность за события на Донбассе на протяжении последних восьми лет, – рассказал Алексей Арестович, подчеркнув, что уничтожение российского командира произошло в районе аэропорта Чернобаевка.

Воздушные силы ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 12 вражеских воздушных целей.

– Выражаем отдельную благодарность защитникам Мариуполя. Это морская пехота, подразделения Нацполиции Украины и отдельный полк специального назначения Азов, – отметил Арестович.

По его словам, военно-политическое руководство Украины работает над разрешением кризиса Мариуполя.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему силовое увольнение Мариуполя пока невозможно.