Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 32 день войны
Убили Убили
139 детей
Ранили Ранили
>205 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина / Политика

Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в Турции — Арахамия

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Арахамія і Подоляк

Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией по прекращению боевых действий состоится в Турции 28-30 марта

Об этом сообщил в Facebook участник украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

– Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта. Детали впоследствии, – написал Арахамия.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта.

После этого переговоры перешли в дистанционный формат из-за логистических проблем и проходят регулярно. Четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира состоялся в видеоформате 14 марта, пятый – 21 марта.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, мирные переговоры с РФ могут длится не менее нескольких недель.

Он уточнил, что сейчас уже есть признаки того, что позиция Москвы стала более “адекватной”.

Читайте
Российская элита хочет отстраниться от решения Путина о нападении на Украину – Подоляк

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка