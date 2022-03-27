Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией по прекращению боевых действий состоится в Турции 28-30 марта

Об этом сообщил в Facebook участник украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

– Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта. Детали впоследствии, – написал Арахамия.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта.

После этого переговоры перешли в дистанционный формат из-за логистических проблем и проходят регулярно. Четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира состоялся в видеоформате 14 марта, пятый – 21 марта.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, мирные переговоры с РФ могут длится не менее нескольких недель.

Он уточнил, что сейчас уже есть признаки того, что позиция Москвы стала более “адекватной”.