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Факти / Україна / Політика

Наступний раунд перемовин між Україною та Росією відбудеться у Туреччині – Арахамія

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Арахамія і Подоляк

Наступний раунд переговорів між Україною та Росією щодо припинення бойових дій відбудеться у Туреччині 28-30 березня

Про це повідомив у Facebook учасник української делегації на переговорах Давид Арахамія.

— Сьогодні на черговому раунді перемовин по відео було ухвалено рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом, – написав Арахамія.

Росія та Україна після початку повномасштабної війни РФ проти нашої держави провели три етапи переговорів на території Білорусі — 28 лютого, 4 та 7 березня.

Після цього переговори перейшли у дистанційний формат через логістичні проблеми та відбуваються регулярно. Четвертий раунд переговорів української та російської делегацій щодо пошуку миру відбувся у відеоформаті 14 березня, п’ятий — 21 березня.

За словами учасника української переговорної делегації, радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, мирні переговори з РФ можуть тривати щонайменше кілька тижнів.

Він уточнив, що зараз уже є ознаки того, що позиція Москви стала більш “адекватною”.

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