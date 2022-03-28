Победа Украины в полномасштабной войне с Россией является лишь вопросом времени. Украинцы обязательно победят, потому что защищают свой дом и независимость.

Об этом рассказал в интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом глава государства ответил на вопрос, есть ли, по его мнению, у Украины шанс одержать победу в этой войне.

– Мы верим в победу. Невозможно верить во что-то другое. Мы обязательно победим, ведь это наш дом, наша земля, наша независимость. Это только вопрос времени, – подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал, как, по его мнению, будет выглядеть украинская победа. Зеленский отметил, что победа в российско-украинской войне будет состоять в сохранении как можно большего количества жизней людей.

– Победа – это возможность спасти как можно больше жизней. Да, спасти как можно больше жизней, ведь без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но в конце концов это только территория. Я не знаю, сколько будет продолжаться война, но мы будем бороться до последнего города, — рассказал президент.

Как отмечает The Economist, этот ответ четко контрастирует с позицией Кремля, для которого победа – это уничтожение Украины как антитезы РФ и убийство людей, обладающих свободой воли.

Во время интервью Зеленский объяснил, что в начале полномасштабной войны задача центральной власти заключалась в том, чтобы дать сигнал украинцам, как действовать и реагировать на вторжение.

– И когда ты показываешь, как должна вести себя Украина, ты тоже должен вести себя соответственно. Возникло решение остаться или уйти… (Мое решение остаться, — Ред.) было моим сигналом людям о том, как мы должны реагировать на нападение. О том, как началась война и чем она может завершиться. Это завершится тем, что мы все еще будем стоять здесь и защищаться. Это мой ответ на вопрос о том, какой будет победа Украины. Наша победа может быть временной, возможно, без решения всех вопросов, но мы избрали направление, в котором будем двигаться, – рассказал президент.

Источник: The Economist