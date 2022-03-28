Перемога України у повномасштабній війні з Росією є лише питанням часу. Українці обов’язково переможуть, оскільки захищають свій дім і незалежність.

Про це розповів в інтерв’ю виданню The Economist президент України Володимир Зеленський. Таким чином глава держави відповів на запитання, чи є, на його думку, в України шанс здобути перемогу у цій війні.

– Ми віримо в перемогу. Неможливо вірити в щось інше. Ми обов’язково переможемо, адже це наш дім, наша земля, наша незалежність. Це лише питання часу, – наголосив Зеленський.

Президент також розповів, як, на його думку, виглядатиме українська перемога. Зеленський зазначив, що перемога в російсько-українській війні полягатиме у збереженні якомога більшої кількості життів людей.

– Перемога – це можливість врятувати якомога більше життів. Так, урятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але зрештою це лише територія. Я не знаю, скільки триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста, яке маємо, – розповів президент.

Як зазначає The Economist, ця відповідь чітко контрастує з позицією Кремля, для якого перемога – це знищення України як антитези РФ та вбивство людей, які мають свободу волі.

Під час інтерв’ю Зеленський пояснив, що на початку повномасштабної війни завдання центральної влади полягало в тому, щоб дати сигнал українцям як діяти та реагувати на вторгнення.

– І коли ти показуєш, як має поводитися Україна, ти теж повинен поводитися відповідно. Постало рішення залишитися чи піти… (Моє рішення залишитись, – Ред.) було моїм сигналом людям про те, як ми повинні реагувати на напад. Про те, як почалася війна, і чим вона може завершитися. Це завершиться тим, що ми все ще стоятимемо тут і захищатимемося. Це моя відповідь на запитання про те, якою буде перемога України. Наша перемога може бути тимчасовою, можливо, без вирішення всіх питань, але ми обрали напрям, в якому рухатимемося, – розповів президент.

Днями президент України Володимир Зеленський також дав інтерв’ю росЗМІ. Глава держави, серед іншого, пояснив, що Україна готова обговорювати гарантії безпеки, нейтралітет та без’ядерний статус у переговорах із Росією.

Джерело: The Economist