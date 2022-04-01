Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 1 апреля, поддержала законопроект, которым устанавливается вознаграждение за добровольно переданную ВСУ и пригодную для использования боевую российскую технику.
Нардепы приняли проект закона №7229 за основу и в целом (320 голосов “за”).
Согласно пояснительной записке, документ направлен на уменьшение негативных последствий вооруженной агрессии РФ против Украины и боевого потенциала вражеских войск.
Законопроект вводит денежные вознаграждения для военнослужащих вооруженных сил РФ и других российских силовых структур, чтобы они добровольно передавали Вооруженным силам Украины пригодную для использования боевую технику.
Речь идет о таких суммах вознаграждений за переданную ВСУ технику (в долларах США):
• за передачу боевого самолета (истребительной и штурмовой авиации) – $1 млн;
• за передачу боевого вертолета – $500 тыс.;
• реактивной системы залпового огня – $25–35 тыс.;
• танка, наземной артиллерии (самоходной) – $100 тыс.;
• боевой машины пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины – $50 тыс.;
• военного автомобиля (грузового, специализированного), военного тягача, военных инженерных машин (разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладных, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных препятствий) – $10 тыс.;
• за передачу корабля 1 или 2 ранга – $1 млн;
• за передачу корабля 3 или 4 ранга – $500 тыс.;
• за передачу судна военного (вспомогательного) обеспечения – $200 тыс.;
• за передачу судна малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – $50 тыс.
Согласно законопроекту, в случае передачи боевой техники военнослужащим РФ гарантируют право на:
• сохранение в секрете факта передачи техники;
• получение новых документов;
• безопасность пребывания на территории Украины;
• создание условий для выезда в третью безопасную страну.
Эти же суммы вознаграждений предусмотрены и для военнослужащих ВСУ, других структур сектора безопасности и обороны Украины, граждан Украины за добровольно переданную ВСУ и пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Следует отметить, что войска РФ продолжают терять личный состав и технику в полномасштабной войне в Украине. Так, с 24 февраля по 1 апреля враг потерял около 17 700 человек личного состава, 625 танков, 316 артиллерийских систем, 96 реактивных систем залпового огня, 143 самолета, 131 вертолет и сотни единиц другой техники.
Источник: Верховная Рада, Ярослав Железняк