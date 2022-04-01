Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 1 апреля, поддержала законопроект, которым устанавливается вознаграждение за добровольно переданную ВСУ и пригодную для использования боевую российскую технику.

Нардепы приняли проект закона №7229 за основу и в целом (320 голосов “за”).

Согласно пояснительной записке, документ направлен на уменьшение негативных последствий вооруженной агрессии РФ против Украины и боевого потенциала вражеских войск.

Законопроект вводит денежные вознаграждения для военнослужащих вооруженных сил РФ и других российских силовых структур, чтобы они добровольно передавали Вооруженным силам Украины пригодную для использования боевую технику.

Речь идет о таких суммах вознаграждений за переданную ВСУ технику (в долларах США):

• за передачу боевого самолета (истребительной и штурмовой авиации) – $1 млн;

• за передачу боевого вертолета – $500 тыс.;

• реактивной системы залпового огня – $25–35 тыс.;

• танка, наземной артиллерии (самоходной) – $100 тыс.;

• боевой машины пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины – $50 тыс.;

• военного автомобиля (грузового, специализированного), военного тягача, военных инженерных машин (разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладных, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных препятствий) – $10 тыс.;

• за передачу корабля 1 или 2 ранга – $1 млн;

• за передачу корабля 3 или 4 ранга – $500 тыс.;

• за передачу судна военного (вспомогательного) обеспечения – $200 тыс.;

• за передачу судна малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – $50 тыс.

Согласно законопроекту, в случае передачи боевой техники военнослужащим РФ гарантируют право на:

• сохранение в секрете факта передачи техники;

• получение новых документов;

• безопасность пребывания на территории Украины;

• создание условий для выезда в третью безопасную страну.

Эти же суммы вознаграждений предусмотрены и для военнослужащих ВСУ, других структур сектора безопасности и обороны Украины, граждан Украины за добровольно переданную ВСУ и пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Следует отметить, что войска РФ продолжают терять личный состав и технику в полномасштабной войне в Украине. Так, с 24 февраля по 1 апреля враг потерял около 17 700 человек личного состава, 625 танков, 316 артиллерийских систем, 96 реактивных систем залпового огня, 143 самолета, 131 вертолет и сотни единиц другой техники.

Источник: Верховная Рада, Ярослав Железняк