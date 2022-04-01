Верховна Рада України на засіданні в п’ятницю, 1 квітня, підтримала законопроєкт, яким встановлюється винагорода за добровільно передану ЗСУ та придатну до використання бойову російську техніку.

Нардепи ухвалили проєкт закону № 7229 за основу та в цілому (320 голосів “за”).

Згідно з пояснювальною запискою, документ спрямовано на зменшення негативних наслідків збройної агресії РФ проти України та бойового потенціалу ворожих військ.

Законопроєкт запроваджує грошові винагороди для військовослужбовців збройних сил РФ та інших російських силових структур, щоб вони добровільно передавали Збройним силам України придатну для використання бойову техніку.

Йдеться про такі суми винагород за передану ЗСУ техніку (в доларах США):

• за передачу бойового літака (винищувальної та штурмової авіації) – $1 млн;

• за передачу бойового вертольота – $500 тис.;

• реактивної системи залпового вогню – $25–35 тис.;

• танка, наземної артилерії (самохідної) – $100 тис.;

• бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини – $50 тис.;

• військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), військового тягача, військових інженерних машин (розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод) – $10 тис.;

• за передачу корабля 1 або 2 рангу – $1 млн;

• за передачу корабля 3 або 4 рангу – $500 тис.;

• за передачу судна військового (допоміжного) забезпечення – $200 тис.;

• за передачу судна малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – $50 тис.

Згідно із законопроєктом, у випадку передачі бойової техніки військовослужбовцям РФ гарантують право на:

• збереження в таємниці факту передачі техніки;

• отримання нових документів;

• безпеку перебування на території України;

• створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.

Ці ж суми винагород передбачені і для військовослужбовців ЗСУ, інших структур сектору безпеки і оборони України, громадян України за добровільно передану ЗСУ та придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Варто зазначити, що війська РФ продовжують втрачати особовий склад та техніку в повномасштабній війні в Україні. Так, з 24 лютого по 1 квітня ворог втратив близько 17 700 осіб особового складу, 625 танків, 316 артилерійських систем, 96 реактивних систем залпового вогню, 143 літаки, 131 гелікоптер та сотні одиниць іншої техніки.

Джерело: Верховна Рада, Ярослав Железняк