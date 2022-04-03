Президент Володимир Зеленський розкритикував ініціативу окремих парламентарів змінити словами Державного гімну України.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні 2 квітня.

– Хочу сказати декілька слів тим депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. В мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, що у вас з’явилось моральне право змінювати слова гімну? Ви що видатні поети? Може, ви відзначились чимось у боях за Україну? Чи зараз час прийшов такий, що можна гімн міняти, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями, – сказав президент України.

Президент Зеленський вважає, що авторам цього і подібних законопроєктів варто взяти зброю в руки та відправитись на поле бою.

– Лише там щось зрозумієте. І якщо випадково за щось подібне проголосують, то мого підпису під таким законопроєктом не буде. Не витрачайте час, – сказав президент.

Раніше, 30 березня, два народні депутати від Слуги народу Іван Юнаков та Георгій Мазурашу зареєстрували законопроєкт, в якому пропонується змінити слова перших рядків гімну України.

Парламентарі аргументували свою ініціативу тим, що через війну виникла потреба наповнити Державний гімн “новим змістом і характером”.

– Прийняття проєкту Закону та викладення Державного гімну України в новій редакції ознаменує новий історичний етап розвитку Української держави, її народу та нації, закріпить перемогу в боротьбі за існування та захисту незалежності, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Ось так виглядає текст, запропонований народними обранцями:

Перед цим, 14 березня, позафракційна депутатка Людмила Буймістер зареєструвала ще один проєкт закону, в якому пропонується переписати слова гімну. За її пропозицією, зміни мають бути внесені до перших двох рядків: “Переможе Україна! І слава, і воля, бо нам, браття молодії, посміхнулася доля”.