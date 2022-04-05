Учитывая развязанную РФ полномасштабную войну, в Украине в ближайшие годы приоритетом будет именно вопрос безопасности.

Об этом заявил в интервью украинским журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина в ближайшее время не будет “абсолютно либеральным” государством, а гражданам придется привыкать к наличию усиленной охраны в общественных местах.

– Украина точно не будет такой, какой мы хотели изначально. Это невозможно… Абсолютно либеральная, европейская – она такой не будет, наша Украина. Она точно будет, как крепость каждого дома, я бы так назвал, каждого дома, каждого человека. Защищенное государство, безопасность должна быть номер один. Я думаю, что все наши люди – это будет наша большая армия. Я думаю, что мы не можем говорить о “Швейцарии будущего”. Наверное, таким наше государство сможет быть через какое-то длительное время. Но мы станем точно “большим Израилем” со своим лицом. Мы не будем удивляться, если у нас в супермаркетах, кинотеатрах будут представители Вооруженных сил или Нацгвардии, будут стоять люди с оружием, — отметил Зеленский.

Президент убежден, что вопрос безопасности для Украины будет “номер один” в ближайшие 10 лет.

При этом Зеленский уточнил, что Украина “не будет либеральной” только в вопросах безопасности.

– Именно безопасности. Ни информационная политика, ни выбор как тебе жить. Трать деньги, как ты хочешь, зарабатывай, как ты хочешь, живи, как ты хочешь, — объяснил президент.

Глава государства также подчеркнул, что Украина обязательно будет демократической, поскольку никаких авторитарных форм управления украинцы просто не примут.

– Абсолютно демократическая. Авторитарное государство невозможно в Украине. Авторитарное государство проиграло бы России. Люди знают, за что они сражаются. Они выходят и борются не за портрет, – напомнил Зеленский.

Он заверил, что в Украине обязательно будут развивать технологии, IT-направление “будет номер один”, потому что все это напрямую связано с вопросами безопасности.

– Все это обязательно будет… Государство будет таким, каким его сделала Российская Федерация, — отметил президент.