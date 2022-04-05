З огляду на розв’язану РФ повномасштабну війну, в Україні в найближчі роки пріоритетом буде саме питання безпеки.

Про це заявив в інтерв’ю українським журналістам президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна найближчим часом не буде “абсолютно ліберальною” державою, а громадянам доведеться звикати до наявності посиленої охорони в громадських місцях.

– Україна точно не буде такою, яку ми хотіли від початку. Це неможливо… Абсолютно ліберальна, європейська – вона такою не буде, наша Україна. Вона точно буде, як міцність кожної хати, я б так назвав, кожної домівки, кожної людини. Захищена держава, безпека повинна бути номер один. Я думаю, що всі наші люди – це буде наша велика армія. Я думаю, що ми не можемо говорити про “Швейцарію майбутнього”. Напевне, такою наша держава зможе бути через якийсь тривалий час. Але ми станемо точно “великим Ізраїлем” зі своїм обличчям. Ми не дивуватимемося, якщо в нас у супермаркетах, кінотеатрах будуть представники Збройних сил чи Нацгвардії, стоятимуть люди зі зброєю, – зазначив Зеленський.

Президент висловив переконання, що питання безпеки для України буде “номер один” у найближчі 10 років.

При цьому Зеленський уточнив, що Україна “не буде ліберальною” лише в питаннях безпеки.

– Саме безпеки. Ні інформаційна політика, ні вибір, як тобі жити. Витрачай гроші, як ти хочеш, заробляй, як ти хочеш, живи, як ти хочеш, – пояснив президент.

Глава держави також наголосив, що Україна обов’язково буде демократичною, оскільки жодні авторитарні форми управління українці просто не приймуть.

– Абсолютно демократична. Авторитарна держава неможлива в Україні. Авторитарна держава програла б Росії. Люди знають, за що вони борються. Вони виходять і борються не за портрет, – нагадав Зеленський.

Він запевнив, що в Україні обов’язково будуть розвивати технології, IT-напрямок “буде номер один”, тому що все це безпосередньо пов’язано з питаннями безпеки.

– Все це обов’язково буде… Держава буде такою, якою її зробила Російська Федерація, – зазначив президент.

У цьому ж інтерв’ю Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вступити в НАТО хоч завтра, якщо їй запропонують це зробити. Але, на жаль, цього досі не сталося. А тому Україна будуватиме ті гарантії безпеки, які нас можуть захистити.