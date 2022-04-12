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Факти / Україна / Політика

Шмигаль закликав Конгрес США повністю заблокувати російські банки та усі фінустанови

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Шмигаль закликав Конгрес США повністю заблокувати російські банки та усі фінустанови

Дії Росії демонструють, що агресор прагне вбити якнайбільше мирного населення, завдати максимальної шкоди інфраструктурі та створити гуманітарну кризу на нашій території.

Це обговорив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на онлайн-зустрічі з членами Конгресу Сполучених Штатів.

– Щоб покласти край війні, геноциду та стражданням українців, нам потрібна подальша підтримка США, насамперед із більшою військовою допомогою та посиленням санкційного тиску, — сказав Денис Шмигаль.

Шмигаль подякував США за черговий пакет санкцій проти країни-агресорки, проте наголосив, що ціна, яку Росія платить за війну, недостатньо висока.

Шмигаль закликав США вжити термінових заходів і ввести повне блокування всіх російських банків і фінансових установ, включно із Газпромбанком, Банком Москви та Россельхозбанком.

– Ми закликаємо вас визнати Росію державою – спонсором тероризму, запровадити санкції проти активів російського уряду та російських державних підприємств у США, заблокувати доступ російським суднам і морським компаніям до всіх внутрішніх морських портів США, — відзначив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що Україні потрібен голос США у відстоюванні повного ембарго на ключові російські товари: нафту, газ, метали та корисні копалини.

– Ваші дії сьогодні мають вирішальне значення для припинення війни Росії проти України. Чим швидше ви діятимете, тим більше життів невинних мирних жителів буде врятовано. Вам під силу це зробити, — наголосив прем’єр-міністр.

На зустрічі також були присутні міністр оборони Олексій Резніков та міністр фінансів Сергій Марченко.

Фото: Урядовий портал

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