Начиная с субботы, 16 апреля, Артем Сытник больше не будет занимать должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом Фактам ICTV сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как уточнили в ведомстве, это связано с тем, что полномочия директора бюро определяет закон Украины – О Национальном антикоррупционном бюро Украины, – в котором указано, что данную должность можно занимать только на протяжении семилетнего срока.

– До избрания нового директора его обязанности будет выполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, – добавили в пресс-службе.

Какова процедура избрания нового директора НАБУ

Согласно законодательству, конкурс по избранию директора НАБУ должен пройти весной 2022 года.

В частности, должно пройти заседание Кабмина, на котором чиновники утвердят комиссию по избранию нового директора НАБУ.

Речь идет о назначении 6 людей – трое от Кабмина и еще трое от международных партнеров.

До тех пор, пока не будет назначен новый директор, должность Сытника будет занимать Гизо Углава.

Напомним, Артем Сытник был назначен на должность директора НАБУ 16 апреля 2015 года.