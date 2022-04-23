Буде останній цвях у політику РФ: Зеленський про суд над країною-агресором

Всі російські найманці, які виконували злочинні накази на території України, мають понести покарання за свої агресивні дії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві, відповідаючи на запитання про міжнародний суд над країною-агресором Росією.

– Всі, хто віддавав ганебні накази на знищення людей та дітей. Всі вони постануть перед міжнародним судом. Це можуть бути роки. Якщо такі як я не дочекаємося, то наші діти дочекаються. Це буде останній цвях у політику Росії, – вважає Зеленський.

Президент України заявив, що мусить зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, щоб завершити повномасштабну війну.

– Щодо зустрічі з президентом РФ – я не хочу, я мушу зустрічатись з президентом РФ, якщо ми хочемо дипломатичним шляхом розв’язувати питання, – переконаний глава держави.

Володимир Зеленський вважає, що всі російські злочинці мають постати перед Міжнародним судом після скоєних звірств у Бучі, Гостомелі, Бородянці та інших українських містах.

– Мені все одно як називається трибунал. Мені цікавий результат. Буде це Гаага, буде це Україна, будуть це інші процеси – не в назві справа. Справа у кількості років і людей, якій дадуть роки за ґратами. Наші прокурори працюють з нашими європейськими партнерами, спільні слідчі групи. Вважаю, що буде Міжнародний трибунал та результат, – зазначив Зеленський.