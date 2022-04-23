Зрушення на Маріупольському напрямку: чого чекають в ОП від візиту генсека ООН

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга підтвердив, що 28 квітня генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша після візиту в Москву відвідає Україну.

– Ми дуже сподіваємося на зрушення на Маріупольському напрямку, очікуємо на розблокування ситуації з гуманітарними коридорами і запобігання гуманітарної катастрофи, – сказав він в ефірі телемарафону.

Сибіга також наголосив, що наступного тижня будуть й інші важливі для України події та новини.

Напередодні стало відомо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну 28 квітня для переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

Перед цим, 26 квітня, Гутерреш відвідає Москву, де має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.