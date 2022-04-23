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Факты / Украина / Общество

В течение недели завершатся переговоры о гарантиях безопасности для Украины — Подоляк

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Михайло Подоляк

В течение этой недели завершатся переговоры относительно гарантий безопасности для Украины со странами-партнерами.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

— В отношении потенциальных стран-гарантов безопасности Украины: на уровне политических советников идут консультации со странами, которые заявили, что они согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантии, — заявил Подоляк.

Подоляк отметил, что для Украины важны поставки оружия, закрытие неба, военные консультации и средства для быстрой закупки дополнительного вооружения.

— Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены, — сообщил Подоляк.

Как сообщалось, советники лидеров семи стран, среди которых США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль уже выразили готовность обсуждать список гарантий безопасности для Украины.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют также Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

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