Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не бачить необхідності вносити зміни до Конституції України в частині намірів вступу до НАТО, навіть якщо наша держава отримає гарантії безпеки від інших країн.

Про це очільник парламенту розповів в одному з інтерв’ю. Стефанчук пояснив, що членство в НАТО може розглядатися як перспектива на майбутнє. Водночас гарантіями безпеки від інших держав Україна могла б користуватися вже зараз.

– Якщо ми отримаємо гарантії, ми будемо використовувати ці гарантії. А будь-що, що записано в Конституції щодо НАТО, щодо ЄС, – це наші перспективні бачення на майбутнє. Нам потрібні гарантії зараз, а не в майбутньому. Ми вже підписали Будапештський меморандум на майбутнє, який перевірку не пройшов, – зазначив Стефанчук.

На уточнююче запитання, чи означає це, що зміни до Конституції України парламент вносити не буде, спікер ВР відповів ствердно.

– Не будемо. Зміна Конституції – не є і ніколи не буде самоціллю. Це інструментарій. Ніхто ніколи не робив блага з того, – запевнив Стефанчук.

Він додав, що пріоритетом для української влади є безпека України та її громадян. І саме тому напрацьовуються гарантії безпеки.

– Ми маємо розуміти, що за кожним днем зволікань стоять людські життя. Ми маємо бути гнучкими і шукати ті варіанти, які дадуть нам пріоритет, якими для нас є безпека країни і безпека кожного громадянина… Але це точно не має бути Будапештський меморандум. Це має бути чітко прописана, юридично вмотивована річ, яка дасть можливість кожному українцю сказати: Війна завершена. Гаранти безпеки стоять, у разі чого вони зроблять перше, друге, третє, четверте. Давайте відбудовувати країну, – пояснив своє бачення спікер парламенту.

Стефанчук наголосив, що червоними лініями, які не переступить українська влада, є територіальна цілісність, суверенітет та незалежність України.

Як відомо, наприкінці березня українська делегація під час переговорів з російською стороною в Стамбулі (Туреччина) представила свої офіційні пропозиції щодо нової системи гарантій безпеки для України.

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Йдеться про підписання міжнародного договору про гарантії безпеки для нашої держави. Київ хоче бачити серед гарантів США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Туреччину, Канаду, Італію, Польщу та інші країни.

16 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія, США, Італія й Туреччина попередньо повідомили про готовність стати гарантами безпеки України.