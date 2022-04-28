Генсек ООН Антониу Гутерреш 28 апреля во время своего визита в Украину посетил практически разрушенную россиянами Бородянку. По его словам, он шокирован увиденным и заявил, что представляет свою семью, которая могла быть в одном из этих домов.

– Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Нет никакого способа, чтобы война была приемлемой в XXI веке, – сказал Гутерреш.

"I imagine my family in one of those homes, now destroyed and black. I see my granddaughters running away in panic. There is no way the war can be acceptable in the 21st century," @antonioguterres said on his visit to the earlier hard-hit #Borodianka near #Ukraine's capital.

Последствия “деятельности” российских войск в городке показали генсеку ООН глава Киевской ОВА Александр Павлюк и его советник Алексей Кулеба.

Такие методы ведения войны, которые использовали в Бородянке, не имеют места в XXI веке. По словам Гутерреша, такая война – абсолютное зло, и сердца всех людей должны быть с жертвами и пострадавшими.

Генсек ООН назвал военные действия недопустимыми в нынешнее время.

Перед визитом в Украину Антониу Гутерреш ездил в Москву. Он заявил, что во время разговора с Путиным ему якобы удалось договориться о привлечении Красного Креста и ООН для эвакуации граждан из Мариуполя.

