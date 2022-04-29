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Факти / Україна / Політика

Генсек ООН шокований ракетними ударами РФ по Києву під час його візиту

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Генсек ООН шокований ракетними ударами РФ по Києву під час його візиту

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст BBC Бен Браун.

Саме в цей момент Гутерреш перебував у столиці України з візитом до президента Володимира Зеленського.

– Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським, – написав Браун.

Україна назвала цей обстріл “огидним актом варварства” та “листівкою з Москви”.

28 квітня майже у всіх регіонах України прозвучала повітряна тривога.

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Вчора у Києві прогриміли два потужні вибухи. Пізніше мер Віталій Кличко розповів, що госпіталізовано три людини.

Одразу три крилаті ракети Збройні сили України збили в небі над Одесою.

Були повідомлення про вибухи і в Хмельницькому.

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Джерело: Бен Браун

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Фото: Офіс президента

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