Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст BBC Бен Браун.

Саме в цей момент Гутерреш перебував у столиці України з візитом до президента Володимира Зеленського.

– Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським, – написав Браун.

Україна назвала цей обстріл “огидним актом варварства” та “листівкою з Москви”.

UN Secretary General tells me he’s shocked by Russia carrying out a missile attack on Kyiv while he’s on the city for talks with President Zelensky. Ukraine calls it a ‘heinous act of barbarism’ – and a ‘postcard from Moscow’ pic.twitter.com/4ecfbVdk6f — Ben Brown (@BenBrownBBC) April 28, 2022

28 квітня майже у всіх регіонах України прозвучала повітряна тривога.

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Вчора у Києві прогриміли два потужні вибухи. Пізніше мер Віталій Кличко розповів, що госпіталізовано три людини.

Одразу три крилаті ракети Збройні сили України збили в небі над Одесою.

Були повідомлення про вибухи і в Хмельницькому.

Джерело: Бен Браун