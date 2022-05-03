Великобритания пришлет Украине противокорабельные ракеты Brimstone — Джонсон

Великобритания в течение ближайших недель планирует направить в Украину противокорабельные ракеты Brimstone.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего онлайн-выступления перед Верховной Радой Украины.

Великобритания намерена в течение ближайших недель предоставить Украине противокорабельные ракеты Brimstone и панцирные машины для эвакуации мирных граждан с временно захваченных территорий.

— В течение ближайших недель мы вышлем вам Brimstone – это противокорабельные ракеты, ракетные системы, и также панцирные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий и опасных участков, чтобы защищать тех, кто ответственен за критическую инфраструктуру, – сказал он в обращении к Верховной Раде.

Джонсон также подчеркнул, что Британия усиливает и ускоряет помощь Украине, работая с более чем десятком стран.

— Мы отправляем вам тысячу единиц танков и панцирных машин, — заявил он.

Он заявил, что Украина победит в войне, которую развязала Россия. Эти слова нардепы встретили аплодисментами.

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– Украина победит, Украина будет свободной. Во время визита в Киев я ходил по улицам украинской столицы и видел достаточно украинской воли. Кто имеет уши — тот слышит, а кто имеет глаза – видит, что Украина будет бороться, – с уверенностью сказал Джонсон.

Также Джонсон добавил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи на 300 млн фунтов стерлингов.