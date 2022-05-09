Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

— Хочу поблагодарить за то, что Совет Европы стал первой международной организацией, которая исключила Россию из своего состава за ее действия, — отметил Зеленский.

Также президент обсудил с Марией Пейчинович-Бурич конкретные пути поддержки Украины со стороны Совета Европы в это сложное для государства время.

Стороны коснулись, среди прочего, инициатив по созданию группы юридических экспертов, которые будут содействовать Офису генерального прокурора, а также основанию новой онлайн-платформы Cities4Cities для поддержки местных общин в Украине.

По словам главы государства, все грубые нарушения прав человека российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Украины должны фиксироваться и в дальнейшем – наказываться.

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Он призвал Совет Европы приложить все возможные усилия для того, чтобы остановить незаконную депортацию Россией граждан Украины с временно оккупированных районов и зон боевых действий, а также совместно с другими международными партнерами обеспечить вывоз украинцев с территории страны-агрессора.

Ранее Мария Пейчинович-Бурич посетила Ирпень и Бородянку. Она поражена разрушениями, вызванными российской агрессией, и стойкостью украинского народа. Генсек подчеркнула, что Совет Европы поддерживает Украину.

Фото: Офиса президента