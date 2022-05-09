Зеленський зустрівся із генсеком Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

– Хочу подякувати за те, що Рада Європи стала першою міжнародною організацією, яка виключила Росію зі свого складу за її дії, – зазначив Зеленський.

Також президент обговорив з Марією Пейчинович-Бурич конкретні шляхи підтримки України з боку Ради Європи в цей складний для держави час.

Сторони торкнулися, серед іншого, ініціатив щодо створення групи юридичних експертів, які надаватимуть сприяння Офісу Генерального прокурора, а також започаткування нової онлайн-платформи Cities4Cities для підтримки місцевих громад в Україні.

За словами очільника держави, усі грубі порушення прав людини російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях України мають фіксуватися й надалі – каратися.

Він закликав Раду Європи докласти всіх можливих зусиль для того, щоб зупинити незаконну депортацію Росією громадян України з тимчасово окупованих районів і зон бойових дій, а також спільно з іншими міжнародними партнерами забезпечити вивезення українців з території країни-агресора.

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Раніше Марія Пейчинович-Бурич відвідала Ірпінь та Бородянку. Вона вражена руйнуваннями, спричиненими російською агресією та стійкістю українського народу. Генсек наголосила, що Рада Європи підтримує Україну.

Фото: Офісу президента