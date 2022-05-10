Президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-режиме выступил перед Национальным советом Словакии и поблагодарил за солидарность с Украиной на уровне Европейского Союза.

По словам Зеленского, премьер Словакии Эдуард Хегер был одним из первых иностранных друзей Украины, который посетил пригород Киева, и увидел собственными глазами ужасы, которые там наделали российские оккупанты.

— На прошлой неделе Бучу и Бородянку посетили и ваши коллеги – представители парламента Словакии. Они также собственными глазами увидели, какое зло несет Россия. В одной только Киевской области зафиксированы тысячи преступлений российских оккупантов против мирных людей. Зафиксированы убийства, пытки, угоны, мародерство и грабежи, — подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что всей Европе вместе нужно остановить Россию. Если этого не сделать, то российские войска повторят преступления, совершившие в Буче и Бородянке, на земле каждого государства, до которого смогут дотянуться. И не исключено, что такое произойдет в Словакии.

— Так что первый и главный инструмент, чтобы победить в этом противостоянии, – это оружие. И я могу сказать от имени всего нашего народа, что украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила нашему государству в решающее время то, что действительно помогло нам. И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество. В частности, в вопросе об авиации – о самолетах, о вертолетах, — сказал Владимир Зеленский.

Не менее важно, по мнению президента, продолжение политики санкций. Он подчеркнул, что сейчас Европейский Союз согласовывает уже шестой санкционный пакет, включая те энергетические ограничения, которые для него предусматривают.

Зеленский заявил, что недавно именно Украина была одним из крупнейших направлений сбыта для Газпрома.

– Украина зависела не просто от российского газа, но и от российских политических решений. И любые попытки перейти хотя бы на рыночные условия в снабжении завершались газовыми войнами, а в конце концов – и кабальным газовым соглашением, которое представляло прямую угрозу для нашего суверенитета, — сказал Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, сейчас Россия пытается использовать газ, чтобы подчинять весь Европейский континент.

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А еще Зеленский говорил о будущем Европейского Союза, ведь Россия всячески пытается шантажировать и раскалывать европейцев. Поэтому, по мнению президента Украины, весь Европейский континент должен ответить еще большим объединением.

Такое объединение в Европе возможно, если Украина сейчас же, в условиях войны, получит реальную возможность ускоренно двигаться в ЕС.

— Вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза уже в июне этого года – это вопрос защиты всего европейского проекта. Равно как и вопрос об экономической поддержке для Украины. Невозможно воевать без экономики. А Россия делает все, чтобы разрушить нашу экономику. В качестве примера – большинство российских ракет, которые ударили по украинской земле, ударили именно по экономической инфраструктуре, — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, сейчас очень важно наладить альтернативные маршруты для украинского экспорта, в том числе через территорию Словакии. Также важно увеличить финансовую поддержку для Украины со стороны Европейского Союза.

Зеленский призвал Словакию быть голосом Украины в Евросоюзе.