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Факти / Україна / Політика

Україні не потрібні замінники статусу кандидата на членство в ЄС – Кулеба

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Україні не потрібна альтернатива статусу держави-кандидата на членство в Європейському Союзі. Такі пропозиції ображають та принижують українців.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таким чином він відреагував на позицію деяких країн-членів ЄС, які практикують стратегічну невизначеність щодо європейської перспективи нашої держави.

– Стратегічна невизначеність щодо європейської перспективи України, що практикується деякими столицями ЄС протягом останніх років, зазнала невдачі і має припинитися. Це лише підбадьорило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України та зачіпають почуття українців, – наголосив Кулеба.

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Як відомо, Україна заповнила дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу держави-кандидата на членство в Євросоюзі. ЄС уже отримав усі відповіді України. Тепер Єврокомісія повинна підготувати висновок для Європейської ради за заявкою України.

У Єврокомісії обіцяють ухвалити рішення у червні цього року.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон виступив із заявою, що для вступу України до Євросоюзу потрібні роки або й “десятиліття”. Він запропонував створити альтернативний формат співпраці в політичній, безпековій, енергетичній, транспортній та інших сферах.

На цю заяву президента Франції відреагував Дмитро Кулеба, наголосивши, що відмова Україні в статусі кандидата стане обманом українців з боку Європи.

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Джерело: Дмитро Кулеба

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