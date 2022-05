Україні не потрібна альтернатива статусу держави-кандидата на членство в Європейському Союзі. Такі пропозиції ображають та принижують українців.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таким чином він відреагував на позицію деяких країн-членів ЄС, які практикують стратегічну невизначеність щодо європейської перспективи нашої держави.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022