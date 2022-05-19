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Україні не потрібна альтернатива статусу держави-кандидата на членство в Європейському Союзі. Такі пропозиції ображають та принижують українців.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таким чином він відреагував на позицію деяких країн-членів ЄС, які практикують стратегічну невизначеність щодо європейської перспективи нашої держави.

– Стратегічна невизначеність щодо європейської перспективи України, що практикується деякими столицями ЄС протягом останніх років, зазнала невдачі і має припинитися. Це лише підбадьорило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України та зачіпають почуття українців, – наголосив Кулеба.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

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Як відомо, Україна заповнила дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу держави-кандидата на членство в Євросоюзі. ЄС уже отримав усі відповіді України. Тепер Єврокомісія повинна підготувати висновок для Європейської ради за заявкою України.

У Єврокомісії обіцяють ухвалити рішення у червні цього року.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон виступив із заявою, що для вступу України до Євросоюзу потрібні роки або й “десятиліття”. Він запропонував створити альтернативний формат співпраці в політичній, безпековій, енергетичній, транспортній та інших сферах.

На цю заяву президента Франції відреагував Дмитро Кулеба, наголосивши, що відмова Україні в статусі кандидата стане обманом українців з боку Європи.

Джерело: Дмитро Кулеба