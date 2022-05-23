Україна запроваджує спільний митний контроль з Польщею – Зеленський
Україна разом з Польщею запроваджують спільний митний контроль.
За словами президента України Володимира Зеленського, це пришвидшить процедуру проходження кордону та прибере більшість корупційних ризиків.
Зеленський зазначив, що був радий вітати в Україні президента Польщі Анджея Дуду.
– Я радий відзначити, що україно-польські відносини нарешті на абсолютно чистій основі, без будь-яких чвар та конфліктної спадщини – це справжнє досягнення. Історичне досягнення наших народів, – зазначив Зеленський.
Також президент України підписав указ про запровадження нової відзнаки України для вдячності містам та партнерським державам, які підтримали Україну.
– І першим таким містом став Жешув (Польща) – місто-рятівник, цілком справедливо, – повідомив глава держави.
Також Зеленський зазначив, що почалась підготовка законопроекту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про українців.
– Тепер українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, отримуватимуть ті самі можливості, що і поляки. Це буде правильний жест, – зауважив Дуда.
– Ввечері говорив з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, розказав про зустріч, переговори, ситуацію на полі бої. Говорили про те, як збільшити обсяг нашого експорту, перед усім, агропродукції та обсяг імпорту пального в Україну, – повідомив Зеленський.