Травень, 22 в 23:33

Україна разом з Польщею запроваджують спільний митний контроль.

За словами президента України Володимира Зеленського, це пришвидшить процедуру проходження кордону та прибере більшість корупційних ризиків.

Зеленський зазначив, що був радий вітати в Україні президента Польщі Анджея Дуду.

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– Я радий відзначити, що україно-польські відносини нарешті на абсолютно чистій основі, без будь-яких чвар та конфліктної спадщини – це справжнє досягнення. Історичне досягнення наших народів, – зазначив Зеленський.

Також президент України підписав указ про запровадження нової відзнаки України для вдячності містам та партнерським державам, які підтримали Україну.

– І першим таким містом став Жешув (Польща) – місто-рятівник, цілком справедливо, – повідомив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що почалась підготовка законопроекту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про українців.

– Тепер українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, отримуватимуть ті самі можливості, що і поляки. Це буде правильний жест, – зауважив Дуда.