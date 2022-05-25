Україна приймає лише зброю, а не поради подарувати РФ схід і південь – Подоляк

Україна сприймає як удар в спину будь-які пропозиції віддати частину територій РФ, бо вона не торгує своїми громадянами чи суверенітетом.

Так радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів проросійським лобістам у Європі, які пропонують припинення вогню, заморожування конфлікту та здачу частини територій України заради миру.

– Щоб не було двозначності. Україна не братиме участі у цьому обговоренні. Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями або суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну й не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку – жодній владі та жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь-кого з партнерів отримуватиме принципову реакцію, – наголосив він.

Також, за його словами, Україна проти заморожування конфлікту, бо ніхто у світі не зацікавлений у тривалій війні та продовольчій кризі.

– Сьогодні найкоротший шлях до завершення війни – зброя, санкції та фінансова допомога Україні. Не може бути більшого удару в спину, ніж пропозиції віддати частину територій, від тих, чиї цінності та кордони захищають українці, віддаючи життя.

Сьогодні ті ж самі люди пропонують нам подарувати Росії схід і південь. Дякую за пораду, але, мабуть, візьмемо допомогу зброєю, – підсумував Подоляк.