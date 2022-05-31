Арестович: Україні залишилось лише виграти війну – це справа декількох місяців

Травень, 30 в 22:13

Україна виграла так звану спеціальну операцію, яку спровокувала Росія. Тепер нашій державі залишилося виграти повномасштабну війну, а це справа щонайменше декількох місяців. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

– Ця історія буде довгою – декілька місяців. Вже змінився темп, змінилася логіка, змінилися способи боротьби. Тепер не лише результат війни вирішує події на полі бою. Потрібно перемагати на дипломатичних, санкційних, енергетичних майданчиках. Потрібно перемагати на інформаційних майданчиках, де російські можливості набагато більше, ніж наші. Не все так просто – це велика боротьба. Зніміть рамку сприйняття конфлікту, вона давно вже поза “виграти на полі бою”. Потрібно перемагати у дипломатії, інформаційному середовищі тощо. Поки що наш курс обнадійливий, – вважає Арестович.

За його словами, Лиман на Донбасі зараз перебуває під контролем Росії. Бої тепер точаться навколо міста, а російські війська просунулися у Сєверодонецьку.

Арестович зазначив, що ворог проводить ротацію на Ізюмському напрямку, підвозить нові частини для можливого наступу на Слов’янськ.

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Також російська армія накопичує війська у Василівці на Запоріжжі, заявив Олексій Арестович. За його словами, існує ймовірність, що звідти триватиме наступ на Північ України.