Червень, 04 в 9:37

Президент Володимир Зеленський закликав американські міста, бізнес та фахівців долучитися до післявоєнної відбудови України.

Про це він заявив під час виступу на 90-й щорічній Конференції мерів США.

Президент розповів про значні руйнування, яких завдала країна-агресор Росія українським містам з 24 лютого – дня повномасштабного вторгнення. За словами Зеленського, за цей час під окупацію РФ потрапили 3 620 українських населених пунктів. І в кожному з них є руйнування, а значна кількість стала непридатною для цивілізованого життя.

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– Ось таку реальність принесла Росія. Коли в містах немає зв’язку, електрики, води, коли бомби й ракети можуть знищити будь-яку будівлю, навіть дитячий садок або університет. Коли все місто може бути просто спалене, – зазначив глава держави.

У цьому контексті він розповів про великий проєкт з післявоєнної відбудови України та закликав американців долучитися до нього.

– Я вірю, що Україна зможе захистити свободу і тиранія неодмінно програє. Люди знову зможуть мирно й безпечно жити в українських містах. І щоб це сталося швидше, ми запланували амбітний проєкт відбудови України після цієї війни. Я запрошую вас – ваші міста, компанії, бізнес та фахівців – взяти участь у реалізації цього проєкту. Ви також можете стати саме тими людьми, хто обирає захист свободи й цим ставить крапку в історії тиранії. Завдяки лідерству США і підтримці всіх наших партнерів українська сміливість отримує необхідну зброю, щоб воювати за свободу. Але потрібно також продемонструвати економічну перевагу вільного світу. Тому ми вже пропонуємо нашим партнерам долучитися до відбудови України, – зазначив президент.

Зеленський уточнив, що американські партнери можуть взяти шефство над певним українським містом, регіоном чи галуззю, які були зруйновані військами РФ, та відбудувати їх з використанням сучасних технологій.

– Це може бути найбільший економічний проєкт нашого часу, який посилить і Україну, і кожну країну, і кожну компанію, які братимуть участь у післявоєнній відбудові, – наголосив Зеленський.

Він додав, що реалізація цього проєкту означатиме економічне зростання, інновації та нові соціальні можливості як для України, так і для американських міст.

Днями Володимир Зеленський повідомляв, що Росія окупувала близько 20% території України. Лінія фронту зараз перевищує тисячу кілометрів.

Станом на 25 травня повідомлялося, що російські окупанти завдали економіці України понад $105 млрд збитків через руйнування будівель та інфраструктури під час масштабних обстрілів. Як зазначали в Кабінеті міністрів, відновлення України після війни відбуватиметься в три етапи.