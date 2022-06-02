Июнь, 02 в 11:36

Российская армия должна забрать свои силы из акватории Черного и Азовского морей для обеспечения беспрепятственного прохождения грузовых судов.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что россияне пропустят суда с украинским зерном, если Украина разминирует порты.

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Олег Николенко отметил, что именно Россия осаждает украинские морские порты и заминировала часть морской акватории. Кроме того, вражеская армия постоянно пытается прорвать из моря оборону Одессы.

Из-за захватнических действий России наше государство не может экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем.

– Около 22 миллионов тонн зерна застряли в портах и ​​не могут попасть к конечным потребителям прежде всего в Африке и Азии. Альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблемы, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме того, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны, — отмечает Олег Николенко.

Такие действия России могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах – даже к голоду.

В настоящее время Украина вместе с партнерами отрабатывает возможность создания международной миссии, в частности, под эгидой ООН, которая сможет обеспечить функционирование морских путей для экспорта украинской продукции.

— Как первый шаг, Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои, — отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что для Украины будут очень угрожающими любые кулуарные договоренности западных стран с Россией относительно частичного снятия санкций с РФ в обмен на ее обещания разблокировать украинские порты.

Источник: Олег Николенко