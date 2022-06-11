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Факты / Украина / Политика

Президент Еврокомиссии снова в Украине для переговоров относительно статуса кандидата

Валентина Летяк, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 июня второй раз после начала полномасштабного вторжения РФ прибыла в Киев, где планируется ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О целях визита она рассказала в Twitter.

– Рада снова быть в Киеве. С президентом Зеленским подведем итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути, – написала фон дер Ляйен.

 

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Ожидается, что Еврокомиссия объявит свои выводы о статусе кандидата для Украины 17 июня.

В то же время, даже если они будут положительными, потребуют одобрения государств-членов ЕС, прежде чем Украине будет официально предоставлен этот статус.

В настоящее время лидеры Евросоюза намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23-24 июня, и несколько стран уже заявили, что они против этого шага, утверждая, что Украине не может быть отдано предпочтение  перед уже существующими кандидатами.

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