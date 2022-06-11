Июнь, 11 в 12:35

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 июня второй раз после начала полномасштабного вторжения РФ прибыла в Киев, где планируется ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О целях визита она рассказала в Twitter.

– Рада снова быть в Киеве. С президентом Зеленским подведем итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути, – написала фон дер Ляйен.

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???????? Good to be back in Kyiv. With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path. Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Ожидается, что Еврокомиссия объявит свои выводы о статусе кандидата для Украины 17 июня.

В то же время, даже если они будут положительными, потребуют одобрения государств-членов ЕС, прежде чем Украине будет официально предоставлен этот статус.

В настоящее время лидеры Евросоюза намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23-24 июня, и несколько стран уже заявили, что они против этого шага, утверждая, что Украине не может быть отдано предпочтение перед уже существующими кандидатами.