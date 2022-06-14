Червень, 14 в 16:44

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що в Україні видатки є значно більшими, аніж ті суми, які поповнюють державний бюджет.

Про це народний депутат заявив в ефірі загальнонаціонального марафону.

За його словами, основними джерелами поповнення бюджету є податкова і митниця, а митниця вже виконала план травня.

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– Ми зібрали до державного бюджету 101,3 млрд грн у травні, проте витратили із держбюджету 250 млрд грн, – розповів Гетманцев.

Він наголосив, що у такому становищі Україні наступні місяці важко буде без допомоги партнерів.

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За словами Гетманцева, щомісячна потреба у додатковому фінансуванні складає близько $5 млрд. Для порівняння, у 2021 році Україна отримала $2,1 млрд за рік від МВФ, і тоді вважалося, що це непогана допомога.

Народний депутат зазначив, що якщо Україна не зможе залучати до бюджету $5 млрд щомісяця, уряду доведеться скорочувати видатки.

– Якщо говорити про наші цілі – то це вже озвучені $5 млрд, які ми маємо запозичити щомісяця. Якщо ні – нам доведеться скорочувати видатки, бо насправді для підвищення податків у нас сьогодні немає потенціалу в економіці, яка перебуває у ненайкращому стані. Отже, ми будемо змушені зменшувати видатки, а від цього постраждають передусім соціально незахищені верстви населення. Тому завдання уряду №1 – це не тільки зібрати гроші всередині держави, але й запозичити їх за кордоном, – наголосив Гетманцев.

Разом з тим Гетманцев зазначив, що фінансова допомога, яку Україна отримує від партнерів, не в повному обсязі надходить до нас.

– Допомога у 40 млрд – величезна, безпрецедентна допомога США, яку вони спрямовують на подолання наслідків українського конфлікту – це в меншій частині гроші, які надійдуть до державного бюджету. Це ті 1,5 млн, про які ви говорили. А більшість з цих коштів підуть країнам-партнерам, членам НАТО, навіть бізнесу всередині США, які начебто якимось чином пов’язані з нашою країною, – зазначив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він наголосив, що ці гроші точно не підуть до державного бюджету України.

Раніше Данило Гетманцев розповів, що в Україні хочуть повернути лише довоєнне оподаткування імпорту. Водночас пільги для українського бізнесу, ухвалені під час повномасштабної війни, продовжать діяти.