Июнь, 16 в 19:09

Страна-агрессор Россия сейчас стремится только к продолжению войны на территории Украины. Она должна понять, что альтернативы миру нет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.

Он отметил, что одной из тем переговоров были дипломатические усилия, которые прилагают разные стороны для восстановления мира в Украине.

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– Все видят, что единственным препятствием для всех этих усилий является неготовность РФ к реальным действиям, к реальным переговорам, направленным на восстановление мира. Россия не хочет мира, она ничего не хочет, кроме войны, – подчеркнул Зеленский.

Президент проинформировал, что прямо сейчас российские войска продолжают жестокое наступление на Донбассе, усиливают группировки в Харьковской области, укрепляют плацдармы на юге нашего государства.

– Страна-агрессор должна осознать, что у мира нет альтернативы, и должна начать искать мир. А пока все мы видим и слышали сегодня, когда раздалась сирена воздушной тревоги, что Россия ищет только новые способы запугать Европу и захватить больше и больше нашей земли, — сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что цель РФ в развязанной против Украины полномасштабной войне – сломать нашу страну и всю Европу.

– Цель России в этой войне – сломать Украину и сломать Европу в целом, мы уверены в этом. РФ хочет показать, что европейское объединение якобы не способно быть эффективным, и что европейские ценности не могут сработать для защиты свободы. Мы можем и должны совместно сломать этот сценарий и доказать им, что Европа и дальше будет свободной, демократической и объединенной, — заявил президент.