Червень, 16 в 19:09

Країна-агресор Росія зараз прагне лише до продовження війни на території України. Вона повинна зрозуміти, що альтернативи миру немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

Він зазначив, що однією з тем переговорів були дипломатичні зусилля, яких докладають різні сторони для відновлення миру в Україні.

Зараз дивляться

– Усі бачать, що єдиною перепоною для всіх цих зусиль є неготовність РФ до реальних дій, до реальних переговорів, спрямованих на відновлення миру. Росія не хоче миру, вона нічого не хоче, окрім війни, – наголосив Зеленський.

Президент поінформував, що просто зараз російські війська продовжують жорстокий наступ на Донбасі, посилюють угруповання на Харківщині, укріплюють плацдарми на півдні нашої держави.

– Країна-агресор повинна усвідомити, що мир не має альтернативи, і повинна почати шукати мир. А поки що всі ми бачимо і чули сьогодні, коли пролунала сирена повітряної тривоги, що Росія шукає тільки нових способів залякати Європу і захопити більше й більше нашої землі, – повідомив глава держави.

Зеленський зазначив, що мета РФ у розв’язаній проти України повномасштабній війні – зламати нашу країну та всю Європу.

– Мета Росії в цій війні – зламати Україну і зламати Європу в цілому, ми впевнені в цьому. РФ хоче показати, що європейське об’єднання нібито не здатне бути ефективним і що європейські цінності не можуть спрацювати для захисту свободи. Ми можемо й повинні спільно зламати цей сценарій і довести їм, що Європа й надалі буде вільною, демократичною і об’єднаною, – заявив президент.