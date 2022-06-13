Июнь, 13 в 11:42

Украинские власти рассматривают два варианта развития событий в развязанной Россией полномасштабной войне. Речь идет о задачах “минимум” и “максимум”.

Об этом рассказал в интервью белорусскому изданию Зеркало советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на вопрос, когда и как закончится война.

По его словам, “программа минимум”, которую определил президент Владимир Зеленский, состоит в отступлении войск РФ на позиции, которые они занимали по состоянию на 24 февраля, а затем возможны переговоры. “Задача максимум” состоит в восстановлении территориальной целостности Украины.

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– Тяжелый вопрос (когда и как закончится война, — Ред.). Президент предложил программу минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После — может начаться мирный переговорный процесс, где мы обсудим все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема, – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что война в Украине продлится столько, сколько понадобится для доказательства того, что страна-агрессор РФ должна покинуть наши территории. В то же время цена этого очень высока, поскольку каждый день на фронте гибнут украинские защитники.

– Это очень сложно и трудно, потому что каждый день доказательства требует жизней крутых ребят. Человек — очень сложная конструкция. Он вкладывает в себя, развивается, учится, открыт, конкурентен. Эти люди создают добавленную стоимость для государства. Наши люди такие. Но они гибнут. Это значит, что мы теряем то, что для Украины крайне важно. Это наш золотой актив. Я бы хотел найти механизм, который уменьшит нашу цену. Мне все равно, сколько платит РФ. Для нас это высокая цена, – отметил Подоляк.

В то же время он уточнил, что Украина будет воевать, пока РФ не проиграет.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в боях на Донбассе ежедневно погибает до 100 украинских военных, а около 500 получают ранения.

Впоследствии Михаил Подоляк заявил, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек в день.

Источник: Зеркало