Червень, 23 в 17:51

В рамках безпекової реформи в Україні розглядається модель загального призову для молоді на службу в армію.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час діалогу зі студентами Ізраїлю, відповідаючи на запитання про модель призову на службу з 18 років, яка діє в їхній країні.

– Це одна з моделей, які розглядаються в безпековій реформі, яку ми готуємо на фундаменті Збройних сил України і Міністерства внутрішніх справ. Є така модель. Я не впевнений, що саме така модель буде, – наголосив президент України.

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Він зазначив, що така модель обов’язково буде розглядатися, обговорюватиметься як з суспільством, так і з громадськістю.

Президент наголосив, що війна змусила сотні тисяч людей не лише взяти до рук зброю, але й навчитися користуватися нею.

– Як раніше, з точки зору захисту нашої держави й армії, а також кількості військових, так вже не буде, підхід буде змінений і для студентства, – додав Зеленський.

Зазначимо, що система освіти Ізраїлю відрізняється від української. Більшість майбутніх студентів призиваються в армію або ж проходять альтернативну службу. Середній вік студента-першокурсника в країні становить близько 23 років.