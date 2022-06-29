Кулеба призвал ОБСЕ прекратить полномочия России

Июнь, 28 в 21:24

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ приостановить полномочия России в организации с учетом ситуации с безопасностью.

– Мое послание ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности 2022 года. ОБСЕ должна сделать выбор: позволить РФ разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия России. Наша преданность 10 принципам Хельсинкского заключительного акта должна быть сильнее жестокой силы, которая стремится их уничтожить, – написал дипломат в Twitter.

Моє послання Щорічній конференції ОБСЄ з безпеки 2022. ОБСЄ має зробити вибір: дозволити РФ зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження РФ. Наша відданість 10 принципам Гельсинського заключного акту має бути сильнішою за жорстоку силу, яка прагне їх знищити. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2022

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В конце марта 2022 года Россия заблокировала продолжение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая существовала с 2014 года.

Через месяц в ОБСЕ заявили, что в ближайшее время свернут работу СММ в Украине.