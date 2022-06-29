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Факти / Україна / Політика

Кулеба закликав ОБСЄ припинити повноваження Росії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
обсє
Фото: Depositphotos

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ призупинити повноваження Росії в організації з огляду на безпекову ситуацію.

– Моє послання щорічній конференції ОБСЄ з безпеки 2022. ОБСЄ має зробити вибір: дозволити РФ зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження Росії. Наша відданість 10 принципам Гельсинського заключного акту має бути сильнішою за жорстоку силу, яка прагне їх знищити, – написав дипломат у Twitter.

 

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Наприкінці березня 2022 року Росія заблокувала продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка існувала з 2014 року.

За місяць в ОБСЄ заявили, що найближчим часом згорнуть роботу СММ в Україні.

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