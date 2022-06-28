Июнь, 28 в 11:46

Во вторник, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Разговор состоялся в день старта саммита Альянса в Мадриде.

Глава государства в своем Twitter-аккаунте проинформировал, что поднял вопрос предоставления Украине мощной ПРО (комплексов противоракетной обороны) для защиты от ракетных ударов РФ.

– Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали позиции накануне Мадридского саммита НАТО. Указал на важность мощной ПРО для Украины для предотвращения российских терактов, — отметил Зеленский.

Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО @jensstoltenberg. Скоординували позиції напередодні Мадридського #NATOSummit. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам. #StopRussia Сейчас смотрят — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2022

Столтенберг, в свою очередь, заверил, что на саммите Альянса будет обсуждаться вопрос увеличения поддержки Украины.

– Разговаривал с президентом Владимиром Зеленским о захватнической войне России. На нашем саммите НАТО мы усилим поддержку нашего близкого партнера Украины сейчас и на долгосрочную перспективу. Союзники по НАТО поддерживают вас, – подчеркнул генсек Альянса.

Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia‘s war of aggression. At our #NATOSummit we will step up support for our close partner #Ukraine, now & for the longer term. #NATO Allies stand with you. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 28, 2022

Накануне Столтенберг анонсировал утверждение на саммите комплексного пакета помощи для Украины. Он будет включать “существенные поставки” в сферах защищенной связи, защиты от дронов и поставках топлива.

Саммит НАТО состоится в Мадриде 28-30 июня. На нем будет утверждена новая Стратегическая концепция Альянса, в которой Россию признают наибольшей угрозой безопасности.