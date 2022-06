Во вторник, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Разговор состоялся в день старта саммита Альянса в Мадриде.

Глава государства в своем Twitter-аккаунте проинформировал, что поднял вопрос предоставления Украине мощной ПРО (комплексов противоракетной обороны) для защиты от ракетных ударов РФ.

Столтенберг, в свою очередь, заверил, что на саммите Альянса будет обсуждаться вопрос увеличения поддержки Украины.

Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia‘s war of aggression. At our #NATOSummit we will step up support for our close partner #Ukraine, now & for the longer term. #NATO Allies stand with you.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 28, 2022