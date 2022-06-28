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Факты / Украина / Политика

Обсудили предоставление ПРО: Зеленский провел переговоры со Столтенбергом

Юлия Соколова, редактор ленты
Обсудили предоставление ПРО: Зеленский провел переговоры со Столтенбергом
Фото: Офис президента

Во вторник, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Разговор состоялся в день старта саммита Альянса в Мадриде.

Глава государства в своем Twitter-аккаунте проинформировал, что поднял вопрос предоставления Украине мощной ПРО (комплексов противоракетной обороны) для защиты от ракетных ударов РФ.

– Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали позиции накануне Мадридского саммита НАТО. Указал на важность мощной ПРО для Украины для предотвращения российских терактов, — отметил Зеленский.

Столтенберг, в свою очередь, заверил, что на саммите Альянса будет обсуждаться вопрос увеличения поддержки Украины.

– Разговаривал с президентом Владимиром Зеленским о захватнической войне России. На нашем саммите НАТО мы усилим поддержку нашего близкого партнера Украины сейчас и на долгосрочную перспективу. Союзники по НАТО поддерживают вас, – подчеркнул генсек Альянса.

Накануне Столтенберг анонсировал утверждение на саммите комплексного пакета помощи для Украины. Он будет включать “существенные поставки” в сферах защищенной связи, защиты от дронов и поставках топлива.

Саммит НАТО состоится в Мадриде 28-30 июня. На нем будет утверждена новая Стратегическая концепция Альянса, в которой Россию признают наибольшей угрозой безопасности.

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