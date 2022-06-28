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Факти / Україна / Політика

Обговорили надання ПРО: Зеленський провів переговори зі Столтенбергом

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Обговорили надання ПРО: Зеленський провів переговори зі Столтенбергом
Фото: Офіс президента

У вівторок, 28 червня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Розмова відбулася в день старту саміту Альянсу в Мадриді.

Глава держави у своєму Twitter-акаунті поінформував, що підняв питання надання Україні потужної ПРО (комплексів протиракетної оборони) для захисту від ракетних ударів РФ.

– Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам, – зазначив Зеленський.

Столтенберг, своєю чергою, запевнив, що на саміті Альянсу обговорюватиметься питання збільшення підтримки України.

– Розмовляв із президентом Володимиром Зеленським про загарбницьку війну Росії. На нашому саміті НАТО ми посилимо підтримку нашого близького партнера України зараз і на довгострокову перспективу. Союзники по НАТО підтримують вас, – наголосив генсек Альянсу.

Напередодні Столтенберг анонсував затвердження на саміті комплексного пакету допомоги для України. Він включатиме “суттєві постачання” в сферах захищеного зв’язку, захисту від дронів та поставках палива.

Саміт НАТО триватиме в Мадриді 28-30 червня. На ньому буде затверджено нову Стратегічну концепцію Альянсу, в якій Росію визнають найбільшою загрозою безпеці.

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