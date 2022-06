У вівторок, 28 червня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Розмова відбулася в день старту саміту Альянсу в Мадриді.

Глава держави у своєму Twitter-акаунті поінформував, що підняв питання надання Україні потужної ПРО (комплексів протиракетної оборони) для захисту від ракетних ударів РФ.

Столтенберг, своєю чергою, запевнив, що на саміті Альянсу обговорюватиметься питання збільшення підтримки України.

Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia‘s war of aggression. At our #NATOSummit we will step up support for our close partner #Ukraine, now & for the longer term. #NATO Allies stand with you.

