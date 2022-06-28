Червень, 28 в 11:46

У вівторок, 28 червня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Розмова відбулася в день старту саміту Альянсу в Мадриді.

Глава держави у своєму Twitter-акаунті поінформував, що підняв питання надання Україні потужної ПРО (комплексів протиракетної оборони) для захисту від ракетних ударів РФ.

– Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам, – зазначив Зеленський.

Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО @jensstoltenberg. Скоординували позиції напередодні Мадридського #NATOSummit. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам. #StopRussia Зараз дивляться — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2022

Столтенберг, своєю чергою, запевнив, що на саміті Альянсу обговорюватиметься питання збільшення підтримки України.

– Розмовляв із президентом Володимиром Зеленським про загарбницьку війну Росії. На нашому саміті НАТО ми посилимо підтримку нашого близького партнера України зараз і на довгострокову перспективу. Союзники по НАТО підтримують вас, – наголосив генсек Альянсу.

Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia‘s war of aggression. At our #NATOSummit we will step up support for our close partner #Ukraine, now & for the longer term. #NATO Allies stand with you. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 28, 2022

Напередодні Столтенберг анонсував затвердження на саміті комплексного пакету допомоги для України. Він включатиме “суттєві постачання” в сферах захищеного зв’язку, захисту від дронів та поставках палива.

Саміт НАТО триватиме в Мадриді 28-30 червня. На ньому буде затверджено нову Стратегічну концепцію Альянсу, в якій Росію визнають найбільшою загрозою безпеці.