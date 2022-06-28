Июнь, 28 в 7:00

Во вторник, 28 июня, в Мадриде (Испания) стартует саммит НАТО, в ходе которого будет принята новая Стратегическая концепция Альянса и другие важные для его будущего решения.

Встреча лидеров НАТО состоится на фоне спровоцированной Россией полномасштабной войны против Украины, которая разрушила мир в Европе, ставит под угрозу безопасность на всем континенте, повлекла за собой продовольственный и энергетический кризисы, а также пошатнула привычный мировой порядок.

Тема войны в Украине станет одной из ключевых на саммите, как и укрепление восточного фланга НАТО. Руководство Альянса уже называет мероприятие историческим.

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Детальнее о том, какие решения члены НАТО могут принять в Мадриде и чего ожидать Украине – далее в материале.

Что известно о саммите: сроки, программа и выступление Зеленского

Лидеры стран-членов НАТО, а также государств-партнеров будут встречаться в Мадриде в течение 28-30 июня.

Согласно программе саммита, на 12.35 вторника, 28 июня, (13.35 по Киеву) запланирована совместная пресс-конференция генсека Альянса Йенса Столтенберга и премьера Испании Педро Санчеса.

А в 15.20 (16.20 по Киеву) начнется Общественный форум НАТО (NATO Public Forum). Это мероприятие, которое пройдет 28-29 июня параллельно с проведением Мадридского саммита. На форуме эксперты, политики и лидеры мнений со всего мира будут обсуждать будущее Альянса.

Register to attend the #NATO Public Forum on 28 & 29 June, part of the #NATOSummit in Madrid. It will feature multiple conversations between Allied Heads of State & Government, Ministers and intl experts from allied & partner countries. Register: https://t.co/vfBI7GXJ8t pic.twitter.com/f5j0HqPsKq — Baiba Braže (@NATOBrazeB) June 24, 2022

29-30 июня состоятся заседания Североатлантического совета (North Atlantic Council) на уровне глав государств и правительств, пресс-конференции Столтенберга и ряд других мероприятий.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту НАТО: должно состояться выступление главы государства. Точное время пока не известно. Однако в программе Общественного форума НАТО на 29 июня запланировано “Специальное обращение по ситуации в Украине” (ориентировочно на 12.30-13.00 по киевскому времени).

Как рассказал в интервью изданию Financial Times заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, Владимир Зеленский выступит на саммите Альянса при помощи видеосвязи. Среди прочего, он снова напомнит о необходимости гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, 29 июня ориентировочно в 17.00 стартует тематическая панель, во время которой будут выступать мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир.

Впервые в саммите НАТО примут участие лидеры Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Кроме того, в саммите будут принимать участие представители Евросоюза.

Повестка дня саммита в Мадриде

В повестке дня Мадридского саммита – ряд важных вопросов безопасности. Лидеры государств-членов НАТО обсудят:

• развязанную Россией жестокую войну против Украины, связанную с этим угрозу безопасности Европы, продовольственный кризис и изменение подходов НАТО к сдерживанию и обороне;

• увеличение и продление поддержки Украины на длительную перспективу;

• реагирование Альянса на другие вызовы: такие как рост влияния Китая, последствия изменения климата для безопасности, терроризм, кибератаки, гибридные технологии;

• укрепление обороны НАТО на длительную перспективу;

• укрепление партнерства и соблюдение политики “открытых дверей” (в частности, будет обсуждаться возможное членство в НАТО Финляндии и Швеции);

• трансатлантическое единство и солидарность внутри Альянса.

Одним из ключевых вопросов является утверждение новой Стратегической концепции НАТО, которая станет своеобразной дорожной картой для Альянса на следующие годы. Этот документ является одним из важнейших после договора об учреждении НАТО.

В новой концепции будут определены вызовы безопасности, с которыми сталкивается Альянс, а также очерчены политические и военные задачи, которые НАТО будет выполнять для их решения. В документе, в частности, будет изложена позиция НАТО относительно России и Китая.

– На Мадридском саммите будет определено стратегическое направление НАТО на следующее десятилетие и далее, обеспечивая дальнейшую адаптацию Альянса к изменениям в мире и его способность гарантировать защиту миллиарда своих граждан, — подчеркивается в анонсе саммита.

Следует отметить, что Стратегическая концепция НАТО регулярно пересматривается и обновляется. После завершения холодной войны это происходило примерно каждые 10 лет. Последнее обновление состоялось на Лиссабонском саммите 2010 года.

Чего ожидать Украине

Ключевое решение саммита, анонсированное в НАТО для Украины, – утверждение комплексного пакета помощи для борьбы с вторжением РФ.

– На саммите мы согласуем усиленный комплексный пакет помощи для Украины. Он будет включать в себя существенные поставки в таких сферах, как защищенная связь, системы защиты от дронов и топливо, — отметил на пресс-конференции 27 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он заверил, что в долгосрочной перспективе Альянс поможет Украине перейти от военной техники советского образца к современной технике, а также укрепить институты обороны и безопасности.

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В то же время заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ во время видеообращения на Киевском форуме безопасности проинформировал, что несколько союзников по НАТО обязались на двусторонней основе предоставить дополнительное вооружение Украине, включая тяжелое оружие.

По словам Джоанэ, члены НАТО в новой Стратегической концепции подтвердят свою поддержку политики “открытых дверей” в отношении Украины и Грузии.

– Запугивание (со стороны РФ, — Ред.) не действует. Двери НАТО остаются открытыми, — подчеркнул Джоанэ.

Что касается возможного членства Украины в Альянсе, то этот вопрос на саммите обсуждать не планируют. По крайней мере, такое заявление сделал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Как рассказал заместитель главы ОПУ Игорь Жовква, Киев хочет, чтобы НАТО в новой Стратегической концепции признало центральную роль Украины в европейской безопасности, учитывая борьбу украинцев с российской агрессией.

– Мы хотели бы иметь понимание, что Украина является краеугольным камнем европейской безопасности, — сообщил он в интервью Financial Times.

По словам Жовквы, хотя Украина осознает, что членство в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно, она хочет, чтобы Альянс подтвердил партнерство.

Ключевые решения для будущего НАТО

Во время саммита в Мадриде будет принято решение о крупнейшем военном развертывании сил Альянса со времен холодной войны.

Как сообщил Столтенберг, планируется увеличить численность Сил быстрого реагирования НАТО с около 40 тыс. до 300 тыс. Речь идет об усилении восточного фланга Альянса.

Силы быстрого реагирования (NATO Response Force) – это хорошо подготовленные многонациональные войска, состоящие из сухопутных, воздушных, морских подразделений и подразделений специальных операций, которые Альянс при необходимости может быстро развернуть.

Кроме того, будут увеличены возможности НАТО реагировать на кризисы и конфликты, включая предварительное размещение вооружений, систем защиты (ПВО), укрепление командования.

Будет обсуждаться и активизация инвестиций стран-членов в коллективную оборону.

В новой Стратегической концепции НАТО будет изменена формулировка относительно России: ее планируют признать наибольшей угрозой. В последней стратегии НАТО от 2010 года РФ назвали “стратегическим партнером”. Это определение не сохранится в мадридском документе.

– Я ожидаю, что союзники четко определят РФ как самую большую и прямую угрозу нашей безопасности. Она (новая стратегия — Ред.) также впервые будет касаться Китая и вызовов, которые Пекин бросает для безопасности, интересов и ценностей, — подчеркнул Столтенберг накануне саммита.

Известно, что перед стартом саммита в Мадриде встретятся финский президент Саули Ниинисте, шведский премьер Магдалена Андерссон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Они попытаются добиться прогресса для преодоления турецкого вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Ожидания от саммита в Мадриде – оценки экспертов

Факты ICTV поинтересовались, чего следует ожидать от Мадридского саммита, у политолога, руководителя политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игоря Рейтеровича, а также у политолога, директора аналитического центра Политика Николая Давыдюка.

В частности, по поводу того, какие решения могут принять члены Альянса и на что надеяться Украине.

• Исторический саммит

Как подчеркнул Игорь Рейтерович, встреча в Мадриде станет определяющей в истории Альянса.

– Я думаю, что этот саммит будет определяющим вообще для истории Альянса. Представители НАТО говорят, что будут приняты серьезные решения, которые, с одной стороны, четко определят Россию главным стратегическим противником Альянса. И, во-вторых, они полностью перестроят свою стратегию по отношению к восточному флангу. То есть тех стран, которые максимально приближены к территории РФ. И значительная часть этих стран граничат с Украиной. Поэтому с точки зрения трансформации Альянса это, пожалуй, будет этапный саммит, — объяснил политолог.

Рейтерович обратил внимание на беспрецедентные планы по увеличению Сил быстрого реагирования НАТО до 300 тыс. в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. По его словам, это армия, “которая в принципе может без проблем разобраться с РФ”.

Политолог объяснил, что подобные шаги предполагают проведение дополнительных совместных учений и дальнейшую модернизацию армий стран-членов НАТО. По мнению Рейтеровича, это может сказаться и на подготовке Вооруженных сил Украины, поскольку в Альянсе официально пообещали модернизировать украинскую армию.

– Все те изменения, которые они будут принимать на уровне управления, тактических, стратегических решений, новых вооружений, Украина прямо или косвенно будет в этом задействована, – считает политолог.

• Дополнительное оружие для Украины

Игорь Рейтерович убежден, что во время Мадридского саммита будут предприняты конкретные шаги по усилению дальнейшей военно-технической помощи для Украины.

При этом, по мнению политолога, следует ожидать “два ключевых посыла”.

– Первый посыл – непосредственно от Альянса как структуры. Это в основном нелетальное вооружение, топливо, которое они нам предоставляют, разнообразные средства защиты как военных, так и гражданского населения, помощь в противодействии информационно-психологическим операциям, которые осуществляет РФ. Возможно, усилится сотрудничество по обмену разведывательными данными. И второй момент: некоторые страны НАТО, я думаю, заявят об усилении именно летальной помощи Украине. Уже первые заявления прозвучали от президента США. Я думаю, что такие заявления будут и от представителей других стран. То есть, не Альянс как таковой, а каждая страна по результатам саммита заявит об усилении военно-технической помощи для Украины, — отметил Рейтерович.

По его словам, это, скорее всего, будут такие страны, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, которые заинтересованы в усилении Украины из-за своей территориальной приближенности к РФ, и другие государства.

Политолог Николай Давыдюк, в свою очередь, подчеркнул, что Украина будет одной из центральных тем на саммите в Мадриде. Он также придерживается мнения, что заявления о предоставлении дополнительного оружия нашему государству будут раздаваться не от НАТО в целом, а от его отдельных членов, поскольку в Альянсе до сих пор опасаются эскалации со стороны РФ.

– Украина будет одной из центральных тем – это однозначно. Для Украины очень важно добиться не столько оружия от НАТО, как увеличения количества поставок от отдельных представителей Альянса. НАТО ведет себя очень осторожно, чем еще больше эскалирует ситуацию вокруг войны в Украине. Если бы НАТО вело себя более ответственно, по-лидерски и сильно, то большого количества жертв в Украине можно было бы избежать. Поэтому нужно ожидать оружие не от бренда НАТО, а от отдельных членов… Оружие будет, но не так много, как этого хотелось бы Украине, — считает эксперт.

• Вопрос членства в НАТО

Комментируя возможность рассмотрения на саммите вопроса членства Украины в НАТО, Николай Давыдюк отметил, что каких-либо конкретных шагов ожидать не стоит.

– Пока что членство для Украины не предполагается на этом саммите. Но то, что Украина начинает туда ездить, появляться и продавливать свою повестку дня, это хорошо. Будет сюрприз, если объявят о ПДЧ (Плане действий по членству для Украины, — Ред.), но пока об этом речь не идет. НАТО сейчас будет, скажем так, “очень сильно обеспокоено” Украиной, но силы будет направлять на Эстонию и Литву (учитывая угрозу этим странам со стороны РФ, — Ред.), — заявил политолог.

Игорь Рейтерович также считает, что вопрос членства Украины в НАТО “не будет подниматься в таком формате, как бы нам хотелось”. В то же время, он советует наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация по членству Финляндии и Швеции.

– Это будет своеобразный прецедент. Раньше страны становились членами НАТО, а затем вступали в Евросоюз. Такова была логика. Кроме тех стран, которые не находятся в Европе. Финляндия и Швеция будут странами, которые нарушат эту логику: то есть они сначала вступили в ЕС, а затем идут в НАТО, минуя План действий по членству. Украина уже делала определенные заявления по этому поводу: можем ли мы, например, обойти ПДЧ. Думаю, конкретного ответа мы от НАТО по этому поводу не получим, чтобы, по мнению некоторых представителей Альянса, не провоцировать дальше РФ, — рассказал политолог.

В то же время он убежден, что на саммите будет подтверждена политика “открытых дверей”. Рейтерович также не исключает, что отдельные программы, которые Украина реализует совместно с НАТО, “привяжут” к некоторым программам, которые наше государство должно реализовать в рамках получения членства в Евросоюзе.

Политолог обратил внимание на заявление заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ о том, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО взаимно связанные процессы.

– Поэтому я не исключаю, что вопросы какого-то будущего членства в НАТО будут привязаны к нашей интеграции в Европейский Союз. Но, скорее всего, мы пойдем по тому пути, по которому идут сегодня Финляндия и Швеция. Единственное что – не перепрыгнем ПДЧ, — добавил Рейтерович.

Как известно, в настоящее время членами НАТО являются 30 государств. Согласно статье 10 Североатлантического договора, в Альянс может вступить любое “европейское государство, которое может продвигать принципы этого договора и осуществлять вклад в поддержание безопасности в Североатлантическом регионе”. Решение о приглашении новых членов утверждает Североатлантический совет, являющийся высшим политическим органом для принятия решений в НАТО.

Источник: НАТО, Financial Times, Европейская правда