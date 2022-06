Во вторник, 28 июня, в Мадриде (Испания) стартует саммит НАТО, в ходе которого будет принята новая Стратегическая концепция Альянса и другие важные для его будущего решения.

Встреча лидеров НАТО состоится на фоне спровоцированной Россией полномасштабной войны против Украины, которая разрушила мир в Европе, ставит под угрозу безопасность на всем континенте, повлекла за собой продовольственный и энергетический кризисы, а также пошатнула привычный мировой порядок.

Тема войны в Украине станет одной из ключевых на саммите, как и укрепление восточного фланга НАТО. Руководство Альянса уже называет мероприятие историческим.

Детальнее о том, какие решения члены НАТО могут принять в Мадриде и чего ожидать Украине – далее в материале.

Лидеры стран-членов НАТО, а также государств-партнеров будут встречаться в Мадриде в течение 28-30 июня.

Согласно программе саммита, на 12.35 вторника, 28 июня, (13.35 по Киеву) запланирована совместная пресс-конференция генсека Альянса Йенса Столтенберга и премьера Испании Педро Санчеса.

А в 15.20 (16.20 по Киеву) начнется Общественный форум НАТО (NATO Public Forum). Это мероприятие, которое пройдет 28-29 июня параллельно с проведением Мадридского саммита. На форуме эксперты, политики и лидеры мнений со всего мира будут обсуждать будущее Альянса.

