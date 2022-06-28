Червень, 28 в 19:32

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що на користь України мають передати усі конфісковані російські активи.

Про це голова уряду сказав у своєму зверненні з нагоди Дня Конституції.

За його словами, український уряд працює над тим, щоб РФ остаточно виключили з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму (FATF).

Зараз дивляться

Крім того, FATF має внести РФ до чорного списку організацій, що не дозволить країні-агресорці уникати санкцій.

– Ще один крок у напрямку покарання агресора — це конфіскація всіх без винятку російських активів за кордоном, які були заморожені після 24 лютого, – наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, це сотні мільярдів доларів, і ці гроші мають піти на допомогу українцям та відбудову України після війни.

– У Канаді вже набули чинності поправки до спеціалізованого закону, які передбачають можливість конфіскації російських активів та використання їх для підтримки України, – наголосив голова Кабміну.

Крім того, сьогодні урядовці мають внести зміни до документа, що визначає порядок захисту інтересів України в міжнародних судах, та чітко визначити повноваження Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ.

Україна пропонує укласти міжнародний договір, який дозволяє направити золотовалютні резерви Росії для виплати компенсацій постраждалим українцям. Партнери України мають ухвалити та запустити процедуру конфіскації російських активів.

– Ми також пропонуємо створити Фонд, куди підуть близько $300 млрд російських коштів. З цього Фонду виплачуватимуться компенсації та буде відбудовуватися наша держава після перемоги, – наголосив прем’єр Шмигаль.

За його словами, Росія і сама б могла сплачувати репарації Україні, проте це навряд чи можливо. Саме тому варто піти шляхом конфіскації їхніх активів та майна.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали економіці України понад $105 млрд збитків через руйнування будівель та інфраструктури під час масштабних обстрілів.