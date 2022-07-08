Июль, 08 в 13:47

Страна-агрессор Россия не отказалась от планов оккупировать всю территорию Украины и сменить политическое руководство нашего государства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу CNN.

Он напомнил, что под давлением украинской армии оккупанты были вынуждены отойти от Киева и в целом с севера Украины.

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– Но я считаю, что в целом они внутри своего государства и военно-политических планов не отказались от оккупации нашего государства. И не отказываются многие годы. Это их планы, – отметил президент.

Он напомнил, что РФ пыталась оккупировать Украину постепенно, прежде чем начала полномасштабное вторжение.

– Они всегда оккупировали наше государство: сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс. А теперь уже полномасштабное вторжение. Поэтому в планы России входит и смена политического руководства, и оккупация всего государства. Мы абсолютно в этом уверены, – подчеркнул Зеленский.

В этом же интервью Владимир Зеленский заверил, что Украина не уступит ни одну из своих территорий во время переговоров по прекращению войны.