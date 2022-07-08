Липень, 08 в 13:47

Країна-агресор Росія не відмовилася від планів окупувати всю територію України та змінити політичне керівництво нашої держави.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Він нагадав, що під натиском української армії окупанти були змушені відійти від Києва та загалом з півночі України.

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– Але я вважаю, що в цілому вони всередині своєї держави і військово-політичних планів не відмовилися від окупації нашої держави. І не відмовляються багато-багато років. Це їх плани, – зазначив президент.

Він нагадав, що РФ намагалася окупувати Україну поступово, перш ніж розпочала повномасштабне вторгнення.

– Вони завжди окуповували нашу державу: спочатку політично, потім це був Крим, потім Донбас. А тепер уже повномасштабне вторгнення. Тому в плани Росії входить і зміна політичного керівництва, і окупація всієї держави. Ми абсолютно в цьому впевнені, – наголосив Зеленський.

У цьому ж інтерв’ю Володимир Зеленський запевнив, що Україна не поступиться жодною зі своїх територій під час переговорів щодо припинення війни.