В Раде планируют создать ВСК, чтобы проверить причины пребывания депутатов за границей

Июль, 09 в 19:18

В парламенте намерены создать Временную следственную комиссию, которая будет заниматься проверкой причин пребывания за границей народных депутатов после полномасштабного нападения России на Украину. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, в ближайшее время уже инициируют создание ВСК, чтобы нардепы, не выполняющие свои обязанности, не работали в стенах Верховной Рады.

Стефанчук рассказал, что парламентариям, не участвующим в пленарных заседаниях Верховной Рады или комитетов, не выплачивают заработную плату. Причина совсем проста – они не выполняют своих обязанностей. Это касается всех, в частности, даже помощников.