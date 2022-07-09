У Раді планують створити ТСК, щоб перевірити причини перебування депутатів за кордоном

Липень, 09 в 19:18

У парламенті мають намір створити Тимчасову слідчу комісію, яка займатиметься перевіркою причин перебування за кордоном народних депутатів після повномасштабного нападу Росії на України. Про це повідомив глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, найближчим часом вже ініціюють створення ТСК, щоб нардепи, які не виконують свої обов’язки, не працювали у стінах Верховної Ради.

Стефанчук розповів, що парламентарям, які не беруть участі у пленарних засіданнях Верховної Ради або комітетів, не виплачують заробітну плату. Причина зовсім проста – вони не виконують своїх обов’язків. Це стосується всіх, зокрема, навіть помічників.