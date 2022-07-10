Здесь не будет общипанной российской курицы: реакция ОП на оккупационный “герб” Харькова

Июль, 10 в 15:38

В Офисе президента отреагировали на вымышленный Россией “герб для Харьковской области”. За основу оккупанты просто взяли герб Харькова и разместили на нем двуглавого орла.

Подоляк прокомментировал очередное больное воображение россиян с помощью популярного харьковского мема.

— У вас скучные лица, вам никто денег не даст — ответил бы классик, увидев оккупационную версию “герба” ​​Харькова, — написал Подоляк.

Он заявил, что в Кремле ничего не знают о жителях Харькова, если “думают, что здесь можно кого-нибудь сломать”.

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— У Украины есть только один герб – тризуб. Здесь никогда не будет ощипанной российской “курицы”, — подчеркнул советник главы ОП.

«У вас скучные лица, вам никто денег не даст», – відповів би класик, побачивши окупаційну версію «герба» Харкова. У Москві нічого не знають про харків’ян, якщо думають, що тут можна когось зламати. В є лише один герб – тризуб. Тут ніколи не буде общипаної російської «курки»… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 10, 2022

Сегодня, 10 июля, россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Около 3.30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районам Харькова.

Первая ракета попала на территорию учебного заведения, что привело к его разрушению. Другая ракета попала на территорию частного дома. Получил ранение 62-летний житель.