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Факты / Украина / Политика

Здесь не будет общипанной российской курицы: реакция ОП на оккупационный “герб” Харькова

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Харків - це Україна
Фото: Depositphotos

В Офисе президента отреагировали на вымышленный Россией “герб для Харьковской области”. За основу оккупанты просто взяли герб Харькова и разместили на нем двуглавого орла.

Подоляк прокомментировал очередное больное воображение россиян с помощью популярного харьковского мема.

— У вас скучные лица, вам никто денег не даст — ответил бы классик, увидев оккупационную версию “герба” ​​Харькова, — написал Подоляк.

Он заявил, что в Кремле ничего не знают о жителях Харькова, если “думают, что здесь можно кого-нибудь сломать”.

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— У Украины есть только один герб – тризуб. Здесь никогда не будет ощипанной российской “курицы”, — подчеркнул советник главы ОП.

Сегодня, 10 июля, россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Около 3.30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районам Харькова.

Первая ракета попала на территорию учебного заведения, что привело к его разрушению. Другая ракета попала на территорию частного дома. Получил ранение 62-летний житель.

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