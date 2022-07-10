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Факти / Україна / Політика

Тут не буде общипаної російської курки: реакція ОП на окупаційний “герб” Харкова

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Харків - це Україна
Фото: Depositphotos

В Офісі президента відреагували на вигаданий Росією “герб для Харківської області. За основу окупанти просто взяли герб Харкова та розмістили на ньому двоголового орла.

Подоляк прокоментував чергову хвору уяву росіян за допомогою популярного харківського мему.

— У вас нудні обличчя, вам ніхто грошей не дасть, – відповів би класик, побачивши окупаційну версію “герба” Харкова, – написав Подоляк.

Він заявив, що у Кремлі нічого не знають про мешканців Харкова, якщо “думають, що тут можна когось зламати”.

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— В України є лише один герб – тризуб. Тут ніколи не буде общипаної російської “курки”, – наголосив радник голови ОП.

Сьогодні, 10 липня, росіяни вкотре обстріляли Харків. Близько 3.30 окупанти завдали ракетні удари по Слобідському та Основ‘янському районах Харкова.

Перша ракета влучила на територію навчального закладу, що призвело до його руйнування. Інша ракета влучила на територію приватного будинку. Отримав поранення 62-річний мешканець.

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