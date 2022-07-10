Июль, 10 в 15:06

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает служащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, сотрудников МВД, управления Госохраны, Госспецсвязи и других законных военных формирований от уплаты военного сбора.

Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Соответствующий законопроект Парламент принял в июне.

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Так, законопроект передали на рассмотрение Рады 3 июня. 19 июня его включили в повестку дня, и в тот же день проголосовали в сессионном зале. 7 июля Зеленский подписал документ.

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты от Европейской Солидарности: Владимир Арьев, Ирина Фриз, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Мария Ионова и другие.

В законе отмечается, что необходимо решить вопрос о надлежащем материальном обеспечении военных при исполнении ими служебного долга на период их участия в боевых действиях против вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что военный сбор ввели в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.

За 2014-2021 годы его поступления составили 131,9 млрд грн, в том числе в 2021 году – 28,6 млрд грн.

Фото: Сухопутные войска ВСУ